Brauchtum: Wie in Pannonien Ostern gefeiert wird

Der Gang nach Emmaus

In Purbach macht sich Winzerin Sonja Putz am Ostermontag zum Emmausgang auf. Dabei handelt es sich um einen christlichen Brauch, der an den Gang der JĂŒnger nach Emmaus erinnern soll.

Sonja Putz marschiert - meist in Begleitung von Familienmitgliedern, oder anderen Interessierten - durch die Rieden des Leithagebirges und bindet Palmzweige bei den Rebstöcken an, was als „Aufpalmen“ bekannt ist. „Ich bitte um ein gutes Jahr und dass es keine Unwetter gibt, erklĂ€rt die Winzerin den Brauch.