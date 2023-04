Weitere Frostschäden erwartet: Der Osterhase kommt bei tiefen Temperaturen

Die Frostschäden in der Landwirtschaft haben den Obstbau - hier vor allem das Steinobst mit den Marillen, Zwetschken, Nektarinen und Kirschen, teilweise auch das Kernobst mit Äpfeln und Birnen - schwer getroffen. Bei Marillen sind punktuell Totalausfälle zu erwarten. „Aktuell gehen wir nach ersten Bewertungen durch unsere Sachverständigen davon aus, dass ein Drittel der gesamten Obstfläche, also rund 4.000 Hektar, von Frostschäden betroffen ist. Der Gesamtschaden beträgt aus heutiger Sicht rund 35 Millionen Euro“, so der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger. „Erst wenn die Temperaturen weiter ansteigen und erkennbar ist, wie sich die Kulturen weiterentwickeln, wird das endgültige Schadensausmaß sichtbar sein. Auch für heute Nacht sind Minustemperaturen prognostiziert.“

Am Karfreitag sind in der Früh noch minus vier bis plus fünf Grad zu erwarten, die Tageshöchsttemperaturen sind mit sieben bis 15 Grad erreicht, prognostizierte Geosphere Austria. Am wärmsten ist es im Süden Österreichs. Neben vielen dichten Wolken zeigt sich der Tag in Salzburg, in Oberösterreich und in Teilen der westlichen Steiermark und in Kärnten anfangs noch die Sonne. Bis zum Abend schließen sich jedoch auch hier letzte Wolkenlücken. Vor allem in den westlichen Landesteilen sowie auch generell im Osten und Südosten regnet es zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt von Ost nach West sogar zwischen 600 und 1.200 Meter Seehöhe. Der Wind aus Nordwest weht im Osten mäßig, sonst ist der Wind eher schwach.