Waldbrandgefahr akut

Besonders heikel ist die Lage aktuell auch in den burgenländischen Wäldern. Mit dem gestrigen Tag hat die Bezirkshauptmannschaft Güssing eine Verordnung mit vorbeugenden Maßnahmen veröffentlicht. Die Verordnung ist bis 30. September in Kraft. Auch in den anderen Bezirken warnen die Behörden vor dem Hantieren mit offenem Feuer in Waldnähe.