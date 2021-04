Vinophilen Bräuchen auf der Spur

Beim Durchstreifen der Land- und Ortschaften macht Werfring immer wieder einen Zwischenstopp und gewährt Einblicke in bekannte, lieb gewonnene Traditionen. Er nimmt seine Leser etwa mit zum Fasslrutschen nach Klosterneuburg, zum Weinlesefest ins steirische Gamlitz und zum Martiniloben ins Burgenland.

Dabei gibt es auch viel Neues über alte Rituale zu erfahren, die einst Struktur in die Lebenswelt der Hauer brachte. Oder wussten Sie, was es zu Ostern mit dem „in d’Grean gehn“ auf sich hat, wo "gepalmt" und wo der Emmauswein kredenzt wird?

"Aufpalmen" in Purbach

In Purbach am Neusiedler See zum Beispiel begibt man sich noch heute am Ostermontag zum Emmausgang. Dabei handelt es sich um einen christlichen Brauch, der an den Gang der Jünger nach Emmaus erinnern soll.

Die Winzerfamilie Leidl-Putz marschiert an dem Feiertag durch die Rieden des Leithagebirges. „In unseren Weingärten stecken wir die geweihten Palmkatzerl in den Boden oder binden sie an Pfähle – in der Hoffnung auf ein gutes Jahr und dass keine Unwetter die Rebstöcke in Mitleidenschaft ziehen“, erklärt Winzerin Sonja Putz.