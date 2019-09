Lutzmannsburg: Wo die ältesten Reben zu Hause sind

"Manchmal fehlt der Weitblick"

Kerstin Rohrer hat Kommunikations- und Politikwissenschaft studiert und ein Studium für Public Relations absolviert. Neben dem Weingut betreibt sie die Agentur „Fair-PR“. Die 43-Jährige ist zudem Weinakademikerin.

Eine Verbindung zur Familie Hirt gibt es nicht erst seit der Liaison mit Alexander. Rohrers Urgroßvater hat bei Hirts Großvater, der einen Weingarten hatte, Weine gekauft.

Alexander war als Maschinenbautechniker tätig, seit 20 Jahren arbeitet der 47-Jährige bei Familie Hans Rohrer mit und hat Internationales Weinmarketing studiert. Zudem ist er in einer Bierbrauerei tätig. Das Paar lebt mit Sohn Jakob in Lutzmannsburg und in Wien.

KURIER: Was schätzen Sie am Landleben?

A. Hirt: Den Ausgleich zum Stadtleben.

K. Rohrer: Wenn ich in der Natur bin, durchatmen kann, da kann man sich spüren.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

A. Hirt: Ich bin am liebsten im Weinkeller.

K. Rohrer: Im Weingarten.

Vermissen Sie die Stadt?

Hirt, Rohrer: Wir haben eh beides. Die Stadt hat auch ihre Reize. Es ist wichtig auch dort zu sein, um weltoffen zu bleiben.



Wo sehen Sie die Schwierigkeiten am Landleben?

K. Rohrer: Manchmal fehlt der Weitblick ein bisschen, man verfällt in Routine.

A. Hirt: Der öffentliche Verkehr ist eine Katastrophe und sollte ausgebaut werden.