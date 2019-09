Burgenländischer Wein: Heuriger Jahrgang als Fußballspiel

„Wir befinden uns in der 80. Spielminute. Unser Team führt 3:0. Aber nach Hause gebracht haben wir die Partie noch nicht.“ So beschreibt der „prinzipiell optimistische“ Christian Zechmeister, Geschäftsführer von Wein Burgenland, seine Antwort auf die in der Branche und darüber hinaus aktuell brennendste Frage: „Wie wird der heurige Wein?“

Bei der Jahrgangspräsentation in der Wiener Aula der Wissenschaften gab es am Montag unter dem Motto „Alt gegen Jung“ gewissermaßen einen Vorgeschmack darauf – verkostet wurden Jahrgänge von 2009 (Blaufränkisch C6/Igler, Deutschkreutz) bis 2017 ( Mittelburgenland DAC Reserve/Tesch, Neckenmarkt).