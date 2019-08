Niedrige Traubenpreise bringen Fass zum Überlaufen

Matthias Allacher ist seit 50 Jahren Winzer, er produziert Fasswein. Der niedrige Traubenpreis wirke sich auch auf seinen Betrieb aus. „Die Preise sind immer auf und ab gegangen. Seit dem Vorjahr sind sie aber im Keller.“ Als Folge dieser Entwicklung wollten Winzer im Bezirk Neusiedl am See 200 Hektar Rebflächen roden, so Allacher.

Ein Traubenzwischenhändler – er möchte seinen Namen aus Angst vor Repressalien nicht in der Zeitung lesen – sieht „mehrere Faktoren“ für den Preisverfall verantwortlich. „Wahrscheinlich ist insgesamt zuviel Wein auf dem Markt“, meint er.