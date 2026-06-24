Schwierige Löscharbeiten: Erntearbeiten führten zu Flurbrand
Ein Vegetationsbrand hat am Montagnachmittag in Wallern einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Kurz nach 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Brandeinsatz in die Tadtnerstraße alarmiert.
Die Feuerwehr befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz, bei dem ein umgestürzter Baum eine Straße blockiert hatte.
Ein Getreidefeld war während laufender Erntearbeiten in Brand geraten. Zwar gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Felder zu verhindern, der angrenzende Windschutzgürtel wurde jedoch vom Feuer erfasst.
Aufgrund der raschen Ausbreitung alarmierte der Einsatzleiter zusätzlich die Feuerwehr Pamhagen aus dem Nachbarort.
Feuerwehr im Burgenland
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Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten und sorgte für einen langwierigen Einsatz. Insgesamt wurden laut Feuerwehr rund 7,5 Hektar Fläche zerstört.
Erst nach mehr als dreieinhalb Stunden konnten die Feuerwehren Wallern und Pamhagen mit knapp 40 Mitgliedern und sechs Fahrzeugen wieder einrücken.
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