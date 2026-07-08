Auto im Bachbett: Fahrer und Hund in Ollersdorf gefangen

Ein Verkehrsunfall in Ollersdorf hat am Dienstagvormittag einen Einsatz von Feuerwehr und Rettung ausgelöst. Zwei Fahrzeuge kollidierten im Bereich der Strembachbrücke.

In der Folge rollte eines der Autos in das Bachbett der Strem und kam seitlich zum Liegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich der Lenker und sein Hund noch im Fahrzeug.