Auto im Bachbett: Fahrer und Hund in Ollersdorf gefangen
Ein Verkehrsunfall in Ollersdorf hat am Dienstagvormittag einen Einsatz von Feuerwehr und Rettung ausgelöst. Zwei Fahrzeuge kollidierten im Bereich der Strembachbrücke.
In der Folge rollte eines der Autos in das Bachbett der Strem und kam seitlich zum Liegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich der Lenker und sein Hund noch im Fahrzeug.
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Gemeinsam mit dem Roten Kreuz wurde der Verletzte aus dem Wagen gerettet und erstversorgt. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Hund konnte ebenfalls unverletzt geborgen werden.
Die Lenkerin des zweiten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt standen mehr als 20 Feuerwehrmitglieder aus Ollersdorf und Stegersbach im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.
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