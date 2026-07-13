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1400 Feuerwehr-Jugendliche bei Bewerben in Stegersbach

Steinbrunn holt sich den Gesamtsieg bei den Leistungsbewerben
Marcel Schachinger
13.07.2026, 15:45

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Die Feuerwehrjugend Steinbrunn hat beim burgenländischen Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerb in Stegersbach einen herausragenden Erfolg gefeiert. Rund 1.400 Jugendliche in 235 Gruppen stellten sich den anspruchsvollen Bewerben. Während Steinbrunn im Bronzebewerb den dritten Platz erreichte, sicherte sich die Gruppe im Silberbewerb den Landessieg. Mit dieser konstanten Spitzenleistung gewann die Feuerwehrjugend zudem den Wanderpokal als beste Bewerbsgruppe des Tages. Der Bewerb verlangte Teamgeist, Schnelligkeit und Präzision und bestätigte einmal mehr die hohe Qualität der Jugendarbeit in Steinbrunn. 

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