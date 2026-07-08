Dritter Alarm in 24 Stunden: Flammen auf Campingplatz in Purbach

Mehrere Brandeinsätze haben die Feuerwehren im Burgenland innerhalb kurzer Zeit gefordert. In Purbach am Neusiedler See rückten Einsatzkräfte am Dienstag bereits zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden aus.

Kurz vor 6 Uhr früh brach am Gelände eines Campingplatzes ein Brand im Bereich eines Elektroverteilerkastens aus. Das Feuer griff auf eine Hecke sowie eine Gartenhütte über. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung.

Während der Verteilerkasten und die Hecke eingedämmt wurden, ging ein Atemschutztrupp gegen die Flammen in der Hütte vor. Um Glutnester zu erreichen, musste die Hecke teilweise entfernt und das Dach der Hütte geöffnet werden.