Dritter Alarm in 24 Stunden: Flammen auf Campingplatz in Purbach
Mehrere Brandeinsätze haben die Feuerwehren im Burgenland innerhalb kurzer Zeit gefordert. In Purbach am Neusiedler See rückten Einsatzkräfte am Dienstag bereits zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden aus.
Kurz vor 6 Uhr früh brach am Gelände eines Campingplatzes ein Brand im Bereich eines Elektroverteilerkastens aus. Das Feuer griff auf eine Hecke sowie eine Gartenhütte über. Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung.
Während der Verteilerkasten und die Hecke eingedämmt wurden, ging ein Atemschutztrupp gegen die Flammen in der Hütte vor. Um Glutnester zu erreichen, musste die Hecke teilweise entfernt und das Dach der Hütte geöffnet werden.
Ein Techniker unterbrach die Stromversorgung. Nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Bereits zuvor waren die Einsatzkräfte zu einem Flurbrand und zu einer Bootsbergung ausgerückt.
Mehrere Einsätze in Bruckneudorf
Auch in Bruckneudorf kam es zu mehreren Einsätzen. Am Montag wurden Feuerwehrkräfte kurz nach 14 Uhr zu einem Flurbrand im Bereich des Truppenübungsplatzes alarmiert. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, unterstützt von Drohneneinheiten. Gegen 18 Uhr konnte der Brand gelöscht werden.
Feuerwehreinsätze im Burgenland
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Nur wenig später folgte ein weiterer Alarm. Erneut brach ein Flurbrand aus, der in Zusammenarbeit mehrerer Einsatzkräfte eingedämmt und gelöscht wurde. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten endete der Einsatz gegen Mitternacht.
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