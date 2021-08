18.000 Betroffene in Österreich

So wie Familie Pölz sind in Österreich rund 18.000 weitere tierhaltende Betriebe von der Weideverordnung betroffen. Wer keine passenden Weideflächen hat, kann seine Produkte künftig nicht mehr als biologisch verkaufen. „Diese Verordnung ist das Ende der Veredelungswirtschaft im Realteilungsgebiet“, sagt Bio Austria-Burgenland Obmann Franz Traudtner. Obwohl es sowieso nur wenige Bio-Tierhaltungsbetriebe im Burgenland gebe, würden nun viele gezwungen, diese aufzugeben oder konventionell weiterzuführen. „Hier wird mit Existenzen gespielt, die Politik müsste eingreifen“, sagt Traudtner. Bio Austria arbeite an Lösungen für die Mitglieder, derzeit aber ohne Erfolg. Der Verband fordert einen EU-Gipfel zu dieser Thematik, da österreichischen Bio-Bauern am europäischen Markt ein massiver Wettbewerbsnachteil drohe.