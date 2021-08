Bio Austria seit 40 Jahren auf dem Bio-Weg

Die biologische Landwirtschaft gehört zum Betrieb der Familie Pölz in Lackendorf, Bezirk Oberpullendorf, dazu. Rita Pölz und ihre Familie brennen für ihren biologischen Weg am Acker und in der Tierhaltung. Ihre Eltern gründeten einen der ersten Biobetriebe im Burgenland und waren Vorreiter.

„Mein Vater hat immer zur Mutter gesagt, wir spritzen jedes Jahr das Unkraut und es kommt immer wieder, da stimmt was nicht“, erzählt Pölz. Ein TV-Beitrag über Biobauern aus Niederösterreich und ein Treffen mit diesen überzeugte die Eltern und sie verzichteten ab 1980 auf Handelsdünger und Spritzmittel. „Damals hieß es nicht, bio ist richtig, wichtig und gehört ins Regal. Es gab auch keine Förderung, die lockte“, sagt Pölz, vor den anderen Bauern wurde der neue Weg des Betriebs sogar geheim gehalten.