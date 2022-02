Bilanz: Hochbetrieb für Krebshilfe im Jahr 2021

Servicestelle

Die Servicestelle bietet Beratungen zur Diagnose, Therapie, aber auch über den Wiedereinstieg in den Beruf an. Es gibt Psychotherapeuten, Psychologen oder auch Diätologen, die sich um die Anliegen der Patienten kümmern. „Es können mit uns Anträge ausgefüllt werden für eine onkologische Rehabilitation und vieles mehr“, erklärt Michaela Klein, Präsidentin der Krebshilfe Burgenland. Auch finanzielle Probleme gehen oft mit einer Krebsdiagnose einher. Deshalb können Menschen, die durch die Krankheit in eine Notlage geraten sind, bis zu 5.000 Euro Unterstützung vom Soforthilfefonds erhalten.

„Die Krebshilfe Burgenland ist im Gesundheitssystem ein wichtiger Partner. Erstens, weil sie mit zahlreichen Aktionen ganz erfolgreich auf Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam macht und weil sie für Menschen mit der Diagnose eine erste Anlaufstelle ist“, erklärt Landeshauptmann Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Das Land unterstützt die Krebshilfe mit dem Frauenlauf, wo im Vorjahr 4.000 Euro gesammelt wurden.