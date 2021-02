Bezirk Mattersburg: Drei Ortstafeln gestohlen

Wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mitteilte, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Gemeinde Marz (Bezirk Mattersburg) die Ortstafeln gestohlen. Der oder die Täter montierten dabei sowohl an der Ortseinfahrt als auch bei der Ortsausfahrt entlang der L224 die Tafeln "fachgerecht" ab, heißt es von der Exekutive.

Doch das ist nicht der einzige Fall: Bereits am vergangenen Montag wurde auch in Forchtenstein, im Ortsteil Neustift an der Rosalia, eine Ortstafel gestohlen. In diesem Bereich war bereits im Juli des Vorjahres eine Landestafel mit dem Schriftzug "Willkommen im Burgenland“ von Unbekannten abmontiert worden.

Die Polizei ermittelt.