St. Corona trotzt mit lustiger Aktion der Pandemie

"Fucking" war gestern: Dürfte die Pandemie noch länger dauern, muss eventuell auch eine weitere österreichische Ortschaft über einen Namenswechsel nachdenken.

In St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) wurden wie berichtet die beiden Ortstafeln vermutlich von Souvenirjägern gestohlen. Der Diebstahl dürfte rund um Silvester verübt worden sein. Bereits jetzt gibt es dafür mehr als würdigen Ersatz. Unbekannte haben die fehlenden Ortstafeln durch Eigenkreationen ersetzt. Die Schilder erinnern dem Aussehen nach an das Virus. Die Ortsführung findet den Einfall begrüßenswert und nimmt es mit Humor.