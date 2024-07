Bernsteinstraße: Antiker Handelsweg durchs Mittelburgenland

Dass der mittelburgenländische Verein zur Erhaltung der Römischen Bernsteinstraße in dem Jahr gegründet wurde, als der Eiserne Vorhang fiel, kann kein Zufall sein. Seit der Antike war die Bernsteinstraße Handelsweg von der Ostsee bis zum Mittelmeer.

Gegründet wurde der Verein zur Erhaltung der Römischen Bernsteinstraße am 30. Juni 1989 in Raiding . Gründungsobmann war der damalige Landesarchäologe Karl Kaus . Eines seiner Forschungsgebiete: die Bernsteinstraße.

Start bei der „Römerschenke Kainrath“ in Strebersdorf. Obmann Oswald Gruber und Leo Kuzmits moderieren

Am 4. August feiert der Verein von 9 bis 12 Uhr mit einer Kulturwanderung entlang der Bernsteinstraße sein Jubiläum.

Die antike Transitroute ist an manchen Stellen bis heute im Gelände erkennbar . Der Verein hat den historischen Handelspfad zwischen Strebersdorf und Deutschkreutz zum Wanderweg ausgebaut und Schautafeln zu den wichtigsten Themen der römischen Geschichte aufgestellt.

Zu sehen sind die größte römische Siedlung auf burgenländischem Boden in Frankenau und Strebersdorf und die Militärlager in Strebersdorf.

Heuer feiert der Verein sein 35-jähriges Bestandsjubiläum . Am Sonntag, 4. August , steht eine Kulturwanderung entlang der Bernsteinstraße in Strebersdorf auf dem Programm. Jüngst wurde dafür von Obmann Gruber, einem pensionierten AHS-Lehrer für Geschichte und Geografie, und anderen Vereinsmitgliedern auch eine neue Schautafel aufgestellt.

Durch umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten in den Jahren 2008 bis 2013 konnten in Strebersdorf und Frankenau die größte römische Siedlung (lateinisch Vicus) des Burgenlandes und vier Militärlager nachgewiesen werden. Das Österreichische Archäologische Institut hatte „mittels großflächiger geophysikalischer Prospektionen und kleiner Grabungsschnitte den Nachweis eines differenziert strukturierten römischen Siedlungsplatzes mit Bezug auf die Bernsteinstraße“ erbracht, so Projektleiter Stefan Groh.

Der Fundort ist mehr als 40 Hektar groß und erstreckt sich direkt an der Bernsteinstraße auf halber Strecke zwischen Szombathely (Savaria) und Sopron (Scarbantia).