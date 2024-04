Burgenland als Zentrum von "Kreisgrabenanlagen"

Der neue Internetauftritt www.archaeologie-burgenland.at ist Teil dieses Masterplans, er soll spannende Einblicke in die archäologische Arbeit im Burgenland liefern. Einzelne Initiativen werden dabei im Detail vorgestellt: Neben Leuchtturm-Projekten gibt es auch aktuelle Informationen und Workshops für Schulen.

Die Schätze und Fundorte neben der wissenschaftlichen Erforschung sicht- und erlebbar zu machen und darüber hinaus auch kulturtouristisch zu nutzen, sei Ziel des 2021 vom Land gestarteten „Masterplans Archäologie“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Eine interaktive Karte, die stetig erweitert werden soll, gibt einen Überblick über die einzelnen Fundstätten im Burgenland. Zuständig ist die Arbeitsgruppe „Archäologie Burgenland“, die in der Kulturabteilung des Landes angesiedelt ist.

Die nächste Etappe in der Umsetzung des Masterplans ist für Ende Juni geplant: In Rechnitz soll es eine Kick-Off-Veranstaltung zur Präsentation von „Kreisgrabenanlagen“ geben, die in das 5. Jahrtausend vor Christus datieren – eine Epoche lange vor dem Bau der Pyramiden oder der Errichtung von Stonehenge.