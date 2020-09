Baustopps als Bremse für boomendes Nordburgenland

Ein Bauplatz in Jois ist ab 240 Euro pro Quadratmeter zu haben, in den vergangenen 10 Jahren hat sich der Preis mehr als verdoppelt. Die Situation ist in so gut wie allen nordburgenländischen Gemeinden ähnlich – und der Markt boomt weiter. Im Bezirk Eisenstadt werden regelmäßig österreichweit die meisten Immobilientransaktionen in Relation zur Bevölkerung abgewickelt.