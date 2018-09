Ortschefs rufen Baustopp aus

„Die Situation ist dramatisch“, sagt Gerhard Dreiszker, Bürgermeister von Bruckneudorf im Bezirk Neusiedl am See. Per Gemeinderatsbeschluss will die 3500-Einwohner-Gemeinde mit Oktober einen Baustopp ausrufen. „Wir kommen mit der Infrastruktur nicht mehr nach“, sagt Dreiszker. Ein Ansuchen, den Sportplatz für Wohnungen umzuwidmen, habe der Gemeinderat bereits abgelehnt.

In den vergangenen 20 Jahren hätte sich die Einwohnerzahl verdoppelt. 120 Wohnungen hat allein die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft in den vergangenen Jahren errichtet. „Diese Anlage ist nur zwei Minuten vom Bahnhof entfernt und in 30 Minuten ist man in Wien am Hauptbahnhof“, sagt Dreiszker. Die Nachfrage nach Wohnraum sei groß, für die Gemeinde aber nicht mehr zu stemmen. „Jeder baut so groß und mächtig, wie es geht, damit möglichst viele Wohnungen untergebracht werden“, kritisiert der Bürgermeister. „Wir haben jetzt noch ein riesiges Bauprojekt in der ehemaligen Erbsenfabrik, das wir mit unserer Infrastruktur noch schaffen“, sagt der Ortschef. Hier ist auch eine neue Volksschule geplant.