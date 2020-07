Kampf gegen Grundstücks-Spekulation

Ein Bauplatz in der Gemeinde Jois im Bezirk Neusiedl am See ist ein begehrtes Pflaster. 240 Euro werden im Schnitt für den Quadratmeter bezahlt, sagt Bürgermeister Hannes Steurer (ÖVP). Und es hat schon Gebote in Toplagen bis zu 500 Euro gegeben. Doch das war nicht immer so.

„Vor zehn Jahren hast du den Quadratmeter zwischen 55 bis 95 Euro bekommen“, sagt der Ortschef. Der Grund für die Entwicklung: Die Nachfrage nach Grundstücken steigt – und damit die Preise.