Baumaßnahmen im Burgenland: Teurer Schutz vor dem Wasser

Mehr als eine Million Euro wurde investiert, Land und Bund tragen je 40 Prozent, der Rest kommt von der Gemeinde.

Rückhaltebecken

Seit März des Vorjahres wurde am Rückhaltebecken „Grabenäcker I“ gearbeitet, um die Region so vor einem hundertjährlichen Hochwasserereignis zu schützen. Denn sollte es in diesem Bereich zu extremen Starkregenereignissen kommen, könnte die Lage aufgrund der zu geringen Abflusskapazitäten des teilweise verrohrten Dorfbachs kritisch werden, sagt Bürgermeister Günter Schmidt (SPÖ).

Ähnliche Probleme gibt es aber nicht nur in Rohrbach, generell werden Unwetter zu einem größeren Problem.

Wann gab es im Burgenland zuletzt größere Überflutungen?

Ende Juni und Anfang Juli 2009 sorgten heftige Niederschläge für Überschwemmungen und kritische Situationen im Osten und Südosten. Am schlimmsten waren Niederösterreich, die Steiermark und das Burgenland von den Rekordregenmengen betroffen, die größten Schäden gab es damals im Südburgenland.

Wo kann ich mich als Bürger über Hochwasserprognosen, Niederschlagsmengen, Wasserstände oder Überflutungsflächen informieren?

Das Wasserportal Burgenland bietet auf der Homepage wasser.bgld.gv.at umfassende und frei abrufbare Informationen zum Thema Wasser – angefangen von den Pegelständen der Seen und Flüsse über das Grundwasser bis hin zu Niederschlagsmengen und Hochwasserprognosen.