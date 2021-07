Neue Unwetter toben über Österreich: Hagel, Sturm und Starkregen

Kräftige Gewitter toben seit dem späten Sonntagnachmittag wieder an der Alpennordseite. Begonnen hatten sie in Tirol, mittlerweile gibt es besonders rund um Ober- und Niederösterreich sowie in der nördlichen Steiermark und dem Burgenland Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel, wie die Unwetterzentrale uwz.at meldet.