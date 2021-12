Bauboom in Oberwart: Kräne haben Hochkonjunktur

Die größte Baustelle in Oberwart ist das Krankenhaus. Der Rohbau ist in den vergangenen Monaten rasch in die Höhe gewachsen und soll im Frühjahr 2022 fertig sein. 235 Millionen Euro ist der Rahmen, der in den neuen Krages-Standort maximal investiert werden soll. „Trotz Corona und steigenden Baukostenindex, sind wir sowohl von den Kosten, als auch vom Zeitplan dort, wo wir sein sollen“, sagt ein Sprecher der Krages. 2024 sollen die ersten Patienten aufgenommen werden. Die Nachnutzung für das alte Krankenhaus ist noch unklar. Fix ist ein Ärzteausbildungszentrum für Oberwart, wo genau das Projekt umgesetzt wird, ist noch nicht klar.