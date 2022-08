Basketball: Wie die Landeshauptstadt angreifen will

Auch in der neuen Saison wollen die Eisenstädter ihre Identität behalten. Viele Legionäre sind nicht eingeplant, der harte Kern soll aus österreichischen Spielern bestehen – geplant war das schon vor dem Aufstieg. „Wir haben uns hingesetzt und uns ein mittelfristiges Ziel für die erste Mannschaft gesetzt. Schritt für Schritt haben wir den Kader sowie die Einstellung und den Fokus der Spieler nachjustiert. Wir können nicht vom Amateurbetrieb innerhalb von zwei Wochen zu Vollprofis werden. So haben wir unsere Personalentscheidungen getroffen und sind sehr froh, einige Österreicher gefunden zu haben“, führt der Eisenstädter Headcoach aus.

Keine Legionärstruppe

Mit allen bestehenden Spielern wurden Gespräche geführt, alle konnten sich überlegen, ob sie den nächsten Schritt mitgehen wollen. Manche sind auch in die bestehende zweite Mannschaft, die in der kommenden Saison in der Landesliga an den Start geht, gewechselt. „Unser Grundstock soll aus Österreichern und besonders aus Eisenstädtern bestehen. Unser neuer Kapitän Sebastian Kunc hat die Entwicklung mitgeprägt. Wir wollen keine Legionärstruppe sein“, erklärt Jambor.

Zusätzlich hat der Verein eine laufende Kooperation mit dem Gymnasium Kurzwiese, hier sollen die Talente von morgen ausgebildet werden. Für auswärtige Spieler gibt es auch die Möglichkeit, ein Leistungsstipendium zu ergattern.

Die Eisenstädter starten am 1. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei den Oberwart Gunners in die Saison. Was sich der Verein laut Headcoach Felix Jambor vornimmt: „Wir wollen die Basketballbegeisterung in Eisenstadt weiter steigern und dazu mit unserem Spielstil und Charakter beitragen.“