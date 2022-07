Ausflugs-Tipps: An heißen Tagen im Burgenland kühlen Kopf bewahren

Pannonien ist für seine vielen Sonnentage ja bekannt. Die kommenden Tage versprechen zudem auch noch hohe Temperaturen. 35 Grad Celsius wurden am Donnerstag bereits in Eisenstadt gemessen. Auf bis zu 38 Grad könnte das Thermometer im Juli klettern. Doch auch an heißen Tagen gibt es Orte, um der Hitze zu entfliehen.

Abkühlung versprechen neben dem Neusiedler See auch viele andere Badeseen quer durchs Land. Mit 21 Grad hat der Badesee Rechnitz im Bezirk Oberwart eine der kühlsten Badetemperaturen in Pannonien. Der erste künstlich angelegte See des Landes wurde 1964 eröffnet und ist maximal sieben Meter tief. Neben einer nachgewiesen hervorragenden Wasserqualität gibt es auch Action, schildert Badesee-Mitarbeiter Josef Fritz: „Wir haben auch zwei Sprungtürme, eine Wasserrutsche und Tretboote.“ www.rechnitz.at

Hinein eins Wasser lautet auch das Motto bei der Wildwasserbahn Biberburg im Familypark in St. Margarethen. Von 17 Meter Höhe sausen die Bootsinsassen mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h in die Tiefe und landen in einem überdimensionalen Splash. Nicht nur der Fahrtwind und das spritzende Wasser versprechend Gänsehautfeeling.