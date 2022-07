Schloss Kohfidisch bei Schlösserstraße im Gespräch

Laut Schlossherrin Sarah Keil ist aber noch längst nichts endgültig: „Da ist noch nichts fixiert.“ Wenngleich die Aufnahme für das Kohfidischer Schloss natürlich „eine super Werbung“ wäre.

Doch so leicht ist das Prozedere nicht, denn die anderen Schlösser und Burgen können dabei auf Schlosscafés und Führungen verweisen – beides gibt es in dieser Form in Kohfidisch nicht.

Deshalb müsse man am Schloss Kohfidisch auf eine Ausnahmeregelung hoffen, um sich der Schlösserstraße anschließen zu können.

„Wir passen leider nicht so ganz ins Konzept“, so Keil. Dafür wird am 27. August das Hippiefest im Schlossgarten veranstaltet sowie am 24. und 25. August die „Kramuri“, eine Veranstaltung die Kunsthandwerk und Kulinarik vereint.

Kohfidisch wäre "Bereicherung"

Die Betreiber der Schlösserstraße stehen der Aufnahme des Schlosses Kohfidisch jedoch sehr positiv gegenüber. „Das wird wohl was.

Jedes Schloss ist unterschiedlich und hat andere Schwerpunkte. Kohfidisch wäre sicher eine Bereicherung für uns“, heißt es von Projektmanagerin Sonja Skalnik. Bis das Prozedere zur Aufnahme endgültig abgeschlossen ist, würde es jedoch noch etwas dauern.