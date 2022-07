Kampf um Grill-Krone womöglich bald im Burgenland

Vor allem während der Coronapandemie seien die Leute immer mehr zum Grillen gekommen. „Das Catering boomt. Die Leute wollen daheim feiern und gehen mittlerweile seltener ins Gasthaus“, erklärt der ausgebildete Grill-Juror.

An den Staatsmeisterschaften in Kaindorf hätten rund 40 Gruppen teilgenommen – so viele wie noch nie zuvor. Im kommenden Jahr soll womöglich auch ein veganer Bewerb mitangeboten werden, auch wenn das nicht bei allen hartgesottenen Grillfans auf Zustimmung stößt.