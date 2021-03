„Zur richtigen Zeit das richtige Näschen“

Doch das Gasthaus in Markt Neuhodis zu übernehmen, sei in jungen Jahren nie sein Plan gewesen. „Ich habe die Handelsakademie in Oberwart besucht und abgebrochen. Dann war ich in der Gastro tätig und mit 23 Jahren habe ich ein Café im 2. Bezirk in Wien eröffnet“, erzählt Glavanics. Nach eineinhalb Jahren war das Tagesgeschäft zu langweilig und es ging Richtung Bermudadreieck. „Ich habe das Lokal im 1. Bezirk entdeckt, dort war die Hölle los und dort musste ich hin“, schildert er. Ohne Geld, aber mit viel Motivation konnte er die Bank überzeugen, sein Projekt zu finanzieren. Das „Vulcania“, nur wenige Gehminuten vom Stephansplatz entfernt, wurde sein neues Zuhause. „Ich war wirklich 360 Tage im Jahr bis spät in die Nacht vor Ort“, sagt Glavanics.

Es folgten schon bald weitere Lokale in der Wiener Innenstadt. Auch Veranstaltungen, wie das Burgenland Kultinarium und das Bierfest in Wien tragen seine Handschrift als Organisator und Gastronom. Ab 2012 hat er seine Lokale in Wien verkauft. „Es hat wirklich alles super funktioniert, aber ich wollte etwas anderes“, schildert der 47-Jährige. Es zog ihn in die Heimat und ins Gasthaus nach Markt Neuhodis. Heute ist er eher Frühaufsteher, als Nachtmensch. Es war auch der Start seines Catering-Unternehmens. Bald folgte das Burghotel in Schlaining, wo er zahlreiche Hochzeiten ausrichtete.