Rund um die Uhr im Einsatz für Rehkitz und Co.

Das Rehkitz steht schon vor dem Tor im Gehege. Es weiß, was jetzt kommt. Andrea Maranitsch öffnet die Tür und das Reh steht bei Fuß, es gibt Milch aus der Flasche. Seit zweieinhalb Monaten sind zwei Rehkitze am Gut Steinbach in Stegersbach einquartiert. Zuerst in der Küche des Hauses und jetzt in einem Freigehege, werden die beiden liebevoll aufgepäppelt.

Zu den Wildtieren kam Maranitsch durch Zufall. Eines der beiden lag länger als einen Tag verwaist am Wegrand. „Es war sehr schwach und konnte sich kaum bewegen. Das andere wurde von der Polizei im Nordburgenland aus einem Schacht gerettet und zu mir gebracht“, erzählt Maranitsch. Sie hat schon zahlreiche Erfahrungen mit der Aufzucht von Wildtieren gemacht. Gemeinsam mit Tierärzten aus der Region hat sie auch diese Herausforderung angenommen. „Am Anfang brauchen die Kitze alle zwei Stunden eine Flasche frische Ziegenmilch“, sagt die Tierfreundin.