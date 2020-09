Nina Stern und Franky Wild werden zur „Zweier WG“

Die Zukunftspläne der neu gegründeten Schlagerformation sieht Nina Stern entspannt. „Bereits damals in meiner alten Karriere als Schlagersängerin hieß es immer: Nach der Single ist vor der Single. Nur weil ein Song super gelaufen ist, kann man sich nicht automatisch darauf verlassen, dass dies auch beim nächsten so sein wird“, weiß sie. „Wenn man solange in einer musikalischen Pause und damit verbunden weg vom Fenster war, dann ist dies ein wieder völlig neues Gefühl und eine totale Herausforderung. Ich habe mir damals selbst so viel Druck auferlegt, dass ich es dieses Mal gelassener angehe und mich einfach von Herzen auf all das freue, was mit der Zweier WG noch passieren wird.“