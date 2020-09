Planquadrat im Burgenland: Alko-Lenker gleich zweimal gestoppt

Bei einem Planquadrat von Freitag auf Samstag im Burgenland stoppte die Polizei am Freitagabend in Oberpullendorf einen Lenker gleich zweimal hintereinander. Der Mann verweigerte allerdings beide Male den Alkotest und wurde deshalb angezeigt.

In Eisenstadt ertappten die Beamten einen Raser, der mehr als doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt. Der Fahrzeuglenker wurde in Eisenstadt mit 115 Stundenkilometern in der 50er-Zone gemessen, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag. Außerdem wurden im Zuge der Kontrollen insgesamt zwölf Alko- und ein Drogenlenker gestoppt.