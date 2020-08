Schlagerstar Eloy de Jong: „Mama hat mich gelehrt, was Liebe ist“

„Ich glaube, in diesen Zeiten ist es wichtig, niemals die Hoffnung zu verlieren. Ich bespreche da Sachen, die wir alle erleben und wie ich damit umgegangen bin“, so der Schlagersänger, der sich weder privat noch beruflich gerne in Schubladen stecken lässt.

Nur heile Schlagerwelt und Trallala findet man bei ihm nicht, er will mit seinen Lieder etwas sagen. So verarbeitet der Sänger auch Themen wie den Lockdown oder die „Black Lives Matter“-Bewegung. Auch in seiner Biografie „Egal was andere sagen“ (erscheint am 4. September) gibt er viel von seiner Gefühlswelt preis.