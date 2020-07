Die Steurers sind das burgenländische Weingut des Jahres

Nächste Generation in den Startlöchern

Beliefert werden Gastronomiebetriebe, kleine Vinotheken und Privatkunden. Die Steurers vertreiben ihre Weine aber auch in ihrem eigenen „HST Wein Shop“ in Wien. In Jois gibt es neben dem Weingut auch Fremdenzimmer und einen Heurigen.

Und die Fortführung der Familientradition in vierter Generation ist bereits gesichert: Hannes Steurers älterer Sohn Michael besucht die Weinbauschule in Eisenstadt, hat schon Praxis-Luft im Weingut Allacher in Gols geschnuppert und tut dies derzeit beim Weingut Markowitsch in Göttlesbrunn. Er will den Betrieb seines Vaters übernehmen. Sein jüngerer Bruder bereitet sich in der Wirtschafts- und Tourismusschule „Pannoneum“ in Neusiedl am See darauf vor, die Fremdenzimmer und den Heurigen zu führen.