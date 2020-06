Anria Reicher: „Haydn war mein Leben lang omnipräsent“

Geschichte und Geschichten haben Anria Reicher aber von klein auf fasziniert. „Bereits als Kindergartenkind liebte ich das Kunsthistorische Museum in Wien“, erinnert sie sich. „Besonders die Bibelgeschichten und die griechische Mythologie hatten es mir angetan. Als Schulkind las mein Vater meinen Geschwistern und mir häufig die Odyssee vor, erfand sogar ein Gesellschaftsspiel mit den Stationen von Odysseus’ Irrfahrt.“

Die 1987 in Wien geborene Autorin studierte Geschichte, Linguistik, Germanistik und Kulturanthropologie in Wien, Dublin und Kalifornien. Heute lebt sie in Eisenstadt – und arbeitet schon an Band zwei ihres Thrillers: „Das Konzept steht. Ich habe das Haydn-Pentagramm ja so geschrieben, dass Fragen offenbleiben und man die Geschichte fortsetzen kann.“

Ihr außergewöhnlicher Name ist übrigens eine Kurzform von Anna-Maria, erzählt sie. „Viele Frauen in meiner Familie heißen Anna oder Maria. Meine Eltern wollten etwas Moderneres, Unverwechselbares daraus machen.“