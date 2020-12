Aufregung um Semestertickets im Burgenland

Das Land Burgenland schießt für Studenten mit Hauptwohnsitz im Burgenland, die in einem anderen Bundesland studieren, 50 Prozent zum Öffi-Semesterticket dazu. Abgewickelt wird das durch die Gemeinden, die ebenfalls einen Teil der Kosten tragen.

In Oberwart sorgten gleich mehrere Absagen an Studenten für die Gewährung des Semestertickets für Aufregung. Denn eigentlich können Studierende, bis zu jenem Semester, in dem sie das 26. Lebensjahr erreichen, um den Zuschuss ansuchen. „Dieses Mal gab es für einige 25-Jährige Absagen, weil die Antragssteller zu alt waren“, sagt Oberwarts VP-Bürgermeister Georg Rosner.