Megaprojekt Krankenhaus Oberwart liegt trotz Corona im Plan

Planänderungen

Noch während der Bauphase gab es kleine Planänderungen, vor allem wegen der Herausforderungen einer Pandemie: Es wurde eine Triagezone geplant. „Im Konzept gibt es immer Möglichkeiten für Erweiterungen, oder um manche Bereiche aufzustocken, wie etwa die Operationssäle“, sagt Szemeliker.

Auch ein Herzkatheter-Labor soll im Neubau entstehen. Bereits im kommenden Jahr will die Krages in die Roboter-Chirurgie einsteigen: „Der Roboter wird im alten Gebäude installiert und wechselt dann ins neue“, so der Krages-Sprecher. Was mit dem alten Spital passiert ist noch unklar. Ein Team der Technischen Uni Wien ist mit einem Gutachten über die Bausubstanz beauftragt worden. „Wegen Corona darf derzeit niemand ins Spital, und deshalb verzögert sich das, aber wir haben für diese Entscheidung noch Zeit“, meint Szemeliker. Zumindest bis 2024, wenn der Betrieb übersiedelt.