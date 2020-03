Studenten helfen Frauen in Indien

Vier Studierende reisten vor Kurzem mit ihrer Lektorin ins indische Bihar, um die vorbereitete Arbeit vor Ort umzusetzen. „Es war großartig, Gelerntes wirklich in ein Konzept zu verpacken, das zur Anwendung kommen kann“, sagt Studentin Teresa Schreiber. „Dass wir dann wirklich vor Ort mitwirken konnten, war eine extrem tolle Erfahrung und wir wollen das Projekt auch in Zukunft unterstützen.“ Vom Engagement und der geleisteten Arbeit der Studierenden ist die Lektorin begeistert: „Ich freue mich sehr, dass in der Lehrveranstaltung etwas entstanden ist, was auch in der Praxis anwendbar ist.“