Ruhe auf den Straßen und weniger Öffi-Bedarf

Die Auswirkungen der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise lassen sich derzeit gut durch aktuelle Zahlen des Straßenverkehrs belegen. So ergab eine KURIER-Anfrage bei Landesrat Heinrich Dorner ( SPÖ), dass das Verkehrsaufkommen auf den burgenländischen Straßen in den vergangenen beiden Wochen massiv zurückgegangen ist.

So zum Beispiel im Südburgenland: Am Montag, 9. März, wurden von der Zählstelle des Landes an der B63a Oberwart Nord-West 1 insgesamt 7.941 Fahrzeuge erfasst. Eine Woche später am 16. März waren es nur mehr 4.158 Fahrzeuge (minus 47,6 Prozent). Nach weiteren sieben Tagen wurden am 23. März nur mehr rund 2.915 Fahrzeuge erfasst. Das ist ein Rückgang von 63,3 Prozent in nur zwei Wochen.

Ähnlich ist die Situation bei den Lkw: 696 wurden am 9. März an der Oberwarter Nord-West-Einfahrt gezählt, eine Woche später waren es 613 und am 23. März nur mehr 469 – das entspricht einem Rückgang von 32,6 Prozent.