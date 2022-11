Auf der Suche nach alten slowenischen Dialekten

Acht Dialektgruppen, 48 Dialekte – von Italien bis nach Ungarn – so breit gefächert ist die slowenische Sprache. Rund 45.000 Menschen in Österreich, hauptsächlich in Kärnten und der Steiermark, sprechen Slowenisch.

Rok Jarc und Primož Pipan sind aktuell im Südburgenland unterwegs und suchen nach besonderen Dialekten der slowenischen Sprache.

Primož Pipan forscht als Geograf an der Universität ZRC Sazu in Laibach zu diesem Thema und unterstützt die Kollegen von der Linguistik.