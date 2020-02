Mundart: Warum im Westen jetzt auch Wienerisch gesprochen wird

Mehr Vielfalt

Mit einer Mischung aus Dialekt und Umgangssprache erzählt Hannes Scheutz, wie die Dokumentation des Dialekt-Wortschatzes funktioniert: "Früher wurden Sprachatlanten mit Hilfe von Fragebüchern erhoben. Dafür wurden "Gewährspersonen" befragt – prototypische Sprecher, die Begriffe so aussprechen, wie sie es immer tun. Das wurde schriftlich in Lautsprache festgehalten. Die Digitalisierung bringt es nun mit sich, dass man das besser konsumierbar gestalten kann." Scheutz begann Begriffe aus dem Alltagswortschatz per Tonaufnahme zu sammeln – anhand von Fragen wie zum Beispiel Wie lautet der ortsübliche Gruß am Abend? Dafür wurden zuletzt je zwei ältere (65+) und zwei jüngere Personen (20–30) interviewt – zunächst an 40 Orten, weitere 100 sollen dazukommen.

Zu Wien sagt Scheutz: "In Städten gibt es keinen einheitlichen Dialekt mehr. Statt einer Grundmundart existiert eine unglaubliche sprachliche Varietäten-Vielfalt." Der Dialekt sei zugunsten einer regional gefärbten Umgangssprache abgebaut, das Urwienerische befinde sich im Rückzug.