Eisenkopf über Doskozils Niederlage und ihre Pläne bis 2025

„Frauen Mut machen“

Auch in einem weiteren Zuständigkeitsbereich sollen heuer noch einige Akzente gesetzt werden – der Frauenpolitik. Diese seien nämlich sowohl in der Politik als auch in Führungspositionen unterrepräsentiert und zudem finanziell oft von Männern abhängig. In diesem Zusammenhang plädierte Eisenkopf dafür, dass das bereits Erreichte nicht zur Selbstverständlichkeit werden dürfe. „Jede gesetzliche Regelung, jede Bestimmung kann mit einem Fingerschnippen wieder zurückgenommen werden. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht nachlässt, sondern den Weg kontinuierlich weitergeht“, sagte sie.

Im Beruf würden sich Frauen oft weniger zutrauen als Männer und deshalb davor zurückschrecken, in die Politik zu gehen oder sich für eine Führungsposition zu bewerben. Dem entgegenwirken sollen Politikerinnen- und Bürgermeisterinnen-Lehrgänge. Die Ausbildung soll ermöglichen, sich in politischen Themen sattelfester zu fühlen und sich mehr zuzutrauen.

Geplant sind auch Workshops und Veranstaltungen zu Finanzen. „Wir hören oft: Das Thema Finanzen interessiert mich nicht, das macht alles mein Mann“, so Eisenkopf. Das berge die Gefahr einer finanziellen Abhängigkeit. Im Sinne der Gleichstellung, aber auch des Gewaltschutzes sei es wichtig, Frauen dafür zu sensibilisieren.