Wie weiter mit Doskozil? "Wir haben keinen Besseren"

„Das Chaos innerhalb der SPÖ bringt eine ganz bittere Pille für die Menschen im Burgenland. Denn jetzt wissen die Burgenländerinnen und Burgenländer, dass sie einen Landeshauptmann haben, für den das Burgenland nur zweite Wahl ist", meldete sich ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas ebenfalls am Dienstag zu Wort. Deshalb sei es an der Zeit, dass Landeshauptmann Doskozil "die Führung des Landes abgibt und den Weg für eine echte Vertretung der Burgenländerinnen und Burgenländer frei macht", so Fazekas, wie am Vortag schon sein Parteichef Christian Sagartz