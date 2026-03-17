Asbestskandal: Badersdorfs Bürgermeister lädt Greenpeace ein

Im Zusammenhang mit dem Asbestskandal im Burgenland erhebt Daniel Ziniel, Bürgermeister von Badersdorf, in einem offenen Brief schwere Vorwürfe gegen Greenpeace. Die NGO sorge derzeit nicht für „Grünen Frieden“, sondern verunsichere. Daniel Ziniel (ÖVP) betont zugleich, dass er die Lage aus fachlicher Sicht nicht beurteilen könne und verweist auf Experten.

Nach seinen Angaben wurde seitens des Landes eine Task-Force eingerichtet, die die aktuelle Situation im Auge behält. Zudem sei Mitte Februar 2026 eine neuerliche Beprobung am Steinbruchgelände durchgeführt worden. Diese beruhe auf einem standardisierten Normverfahren und habe unter dem Beisein des Betreibers, der Behörde und der Montanuniversität stattgefunden. Die Ergebnisse seien noch ausständig. "Ersuche um objektive Beurteilung" Ziniel erklärt weiters, dass für ihn die Gesundheit an oberster Stelle stehe. Zugleich ersucht er um eine objektive Beurteilung der gesamten Materie. Kritisch äußert er sich auch zur Darstellung der Region, die momentan als lebensbedrohlicher Fleck Erde dargestellt werde.