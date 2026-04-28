Asbest-Messungen: Ergebnisse stehen bevor

Die Ergebnisse der neuerlichen Messungen zur Asbestbelastung in vier burgenländischen Steinbrüchen sollen in den kommenden Tagen vorliegen. Die Anlagen sind seit Jänner gesperrt.

Die Daten werden anschließend an die Bezirksverwaltungsbehörden in Oberpullendorf und Oberwart übermittelt. Auf dieser Basis soll die weitere Vorgangsweise in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien festgelegt werden, teilte die Taskforce „Vorsorgeabklärung Luftqualität“ des Landes mit.