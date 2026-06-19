Asbest-Vorwürfe: Keine Ermittlungen gegen Landesrat Dorner

In der Asbest-Causa rund um den Steinbruch in Pilgersdorf werden keine Ermittlungen gegen Landesrat Heinrich Dorner aufgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf Anfrage mit. Zuvor hatte die Umweltschutzorganisation Greenpeace eine Anzeige eingebracht.

Auslöser war eine Katastrophenübung im Oktober 2025 auf dem Gelände, das im Jänner 2026 wegen Asbestbelastung behördlich geschlossen wurde. Laut Greenpeace seien dabei Schülerinnen und Schüler vergraben und auf staubige Förderbänder gelegt worden, um Bergungen zu trainieren.