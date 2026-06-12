Asbest im Burgenland: Greenpeace rechnet mit Kosten in Milliardenhöhe

Der Asbest-Skandal rund um Steinbrüche im Burgenland wird nach einer neuen Berechnung von Greenpeace mindestens 1,6 Milliarden Euro kosten. Der Großteil dieser Summe entfällt auf die Entsorgung des asbesthaltigen Materials , während der Rest für Sanierungsmaßnahmen notwendig ist. Neben dem Burgenland sind auch Gebiete in der Steiermark, Niederösterreich und Ungarn betroffen.

Laut Greenpeace übersteigen diese Kosten die finanziellen Möglichkeiten sowohl der verantwortlichen Betreiber als auch des Landes Burgenland deutlich. Die Organisation fordert daher die Bundesregierung auf, Mittel aus der Katastrophenhilfe bereitzustellen und eine kostengünstige Entsorgung sicherzustellen.

"Im Vorgarten liegen"

Der Greenpeace-Umweltchemiker Herwig Schuster warnt vor der Verbreitung des Materials: „Über Jahrzehnte wurde Asbestgestein aus dem Burgenland in Ostösterreich verteilt – viele Menschen haben es sogar im Vorgarten liegen.“ Die Entsorgungsfrage müsse daher dringend gelöst werden. Bei der Berechnung sei ein Preis von 50 Euro pro Tonne angesetzt worden – etwa die Hälfte des früher üblichen Marktpreises. Dieser Wert sei nur haltbar, wenn rasch neue, sichere und kostengünstige Deponien errichtet werden.