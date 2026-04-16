Kritik an Greenpeace: Warum Experten Asbest-Messungen anzweifeln

Nach der intensiv geführten Debatte um Asbest im Burgenland haben sich die vier betroffenen Abbaubetriebe zur ARGE Naturgestein zusammengeschlossen. Ziel sei, die Diskussion zu versachlichen und den Vorwürfen von Greenpeace mit fachlichen Einschätzungen zu begegnen.

Dazu wurden internationale Experten beigezogen, darunter Martin Kirschbaum von der RWTH Aachen. Er kritisiert, dass die Vorwürfe auf eigenen Probenahmen und Analysen in einem externen Labor basieren und diese nicht transparent geplant worden seien. Grundsätzlich sei Asbest als natürlicher Bestandteil in vielen Hartgesteinen gebunden vorhanden und in dieser Form unbedenklich.