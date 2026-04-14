Asbest: Gesundheitsnotstand in Ungarn, Fund in Ollersdorf

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace berichtet von einer Asbestbelastung durch Schotter aus dem Burgenland, die nun auch im ungarischen Szombathely festgestellt worden sein soll. Luftmessungen bei einer Schotterstraße in einer Wohnsiedlung hätten zwischen 34.800 und 292.000 Asbestfasern pro Kubikmeter ergeben.

In der betroffenen Gemeinde wurde ein Gesundheitsnotstand ausgerufen. Herwig Schuster, Umweltchemiker bei Greenpeace, verwies darauf, dass in Ungarn dasselbe Material verwendet werde wie in Österreich. Die Unterschiede bei den Messwerten erklärte er mit den Bedingungen: In Szombathely sei bei trockener Witterung gemessen worden, im Burgenland hingegen im Winter bei feuchten Bedingungen, was die Freisetzung von Fasern verringere. Im Burgenland blieben die Werte laut Greenpeace an allen 66 Messpunkten unter dem Richtwert von 1.000 Fasern pro Kubikmeter, der von der Taskforce des Landes festgelegt wurde.

Ungarn habe rasch reagiert und eine Sanierung der Straße angekündigt. Im öffentlich einsehbaren Laborbericht werden Sofortmaßnahmen wie FFP3-Masken, eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h sowie eine kontinuierliche Befeuchtung der Straße empfohlen. Zudem wird geraten, bei staubigem Wetter nicht zu lüften, Kinderwagen nicht zu verwenden sowie Schuhe vor dem Haus auszuziehen und Haustiere zu reinigen. Das Land Burgenland und die Taskforce „Vorsorgeabklärung Luftqualität“ sehen hingegen keine akute Gesundheitsgefahr. Eine erste Reihe an Luftmessungen habe keine auffällig hohen Werte ergeben, eine zweite soll bei wärmeren Temperaturen folgen.

Bei der Klinik Oberwart wurde mit 830 Fasern pro Kubikmeter der höchste Messwert festgestellt, dort wurden bereits Maßnahmen gesetzt. Vier Steinbrüche in den Bezirken Oberpullendorf und Oberwart sind seit Anfang Jänner aufgrund einer Asbestbelastung gesperrt. Auch aus Ollersdorf wurde ein Asbestfund gemeldet. ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl, der dort Bürgermeister ist, ließ einen Kinderspielplatz in der Nähe der Fundstelle aus Sicherheitsgründen sperren. „Als Bürgermeister von Ollersdorf nehme ich den Asbest-Fund in unserer Ortschaft selbstverständlich sehr ernst. Er liegt in der Nähe eines Kinderspielplatzes, den ich aus Sicherheitsgründen sofort behördlich sperren ließ“, erklärte Strobl.