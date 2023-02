"Art Car": John Petschingers schnellstes Kunstwerk

Auto-Design ist für den jungen Künstler aus dem Südburgenland Neuland. Wie er dabei vorgegangen ist, erklärt er so: „Ich habe versucht, das Auto wie eine Leinwand zu benutzen und habe mich sehr spezifisch an den Linien des Fahrzeuges orientiert. Farblich habe ich etwas entworfen, das es von mir noch nicht als Bild gibt. Ich bin sehr froh, dass das Porsche Zentrum Oberösterreich auf mich zugekommen ist und wir das in enger Zusammenarbeit gemeinsam umgesetzt haben“.